Pide juguetes por Facebook para sus dos hijas y sus cinco hermanitos

Zoe Mailén fue la autora de la publicación, que se replicó en varios grupos de compra venta de la ciudad. La chica cuenta allí que tiene cinco hermanos y dos hijas y pide juguetes. "Cuando sean las 12 quiero tener para repartirle algún juguetito a cada uno. Este mes para lo único que me alcanza es para la comida", explicó.



ElOnce.com se comunicó con la joven para ver cómo le estaba yendo con su colecta y hasta las 17 de este jueves aún no había conseguido nada. "Una chica de Diamante me dijo que se viene con algunas cosas y también otra de Paraná se ofreció a traerme. Estoy esperando", contó.



También explicó que muchas personas que se contactaron ofreciendo juguetes le piden que vaya a buscarlos y ella no tiene manera, así que están viendo cómo hacer. "Otros me dijeron que me traen algo mañana", agregó.



"Si llegamos a conseguir muchos, con mi mamá vamos a armar una fiesta para Reyes y repartirlos entre los chicos del barrio", se ilusiona la joven, y cuenta que hicieron algo parecido el Día del Niño, luego de pedir juguetes casa por casa y a través de las redes sociales.



Zoe vive en barrio Arenales, en calle Ayacucho al final. Tiene dos nenas de 1 y 2 años y está separada del papá, así que comparte casa con su mamá y sus cinco hermanos de 7, 8, 10, 13 y 14 años. No trabaja porque busca y no consigue y la situación familiar se complicó luego de que su madre debiera cerrar un pequeño kiosco que tenía.