Fotos: Una moto y un auto chocaron en una peligrosa intersección de calles

Una peligrosa intersección de calles en Paraná fue el escenario de un nuevo accidente de tránsito entre una moto y un auto, en este caso tras una imprudente maniobra del conductor del automóvil, supo Elonce TV.

Una motocicleta Motomel 110 cc., que circulaba por calle Racedo, no pudo evitar chocar el lateral izquierdo de un Volkswagen Fox, que intentó girar hacia la izquierda, para dirigirse por calle Feliciano.

Ante la repentina maniobra del automovilista, el joven que comandaba la moto, frenó pero no pudo evitar chocar la puerta delantera izquierda del vehículo.

Pese al impacto entre ambos vehículos, tanto el motociclista, como el conductor del Volkswagen Fox, no sufrieron heridas, pudo conocer Elonce TV.

La Motomel y el Fox quedaron atravesados en la cinta asfáltica y ocupando una mano de calle Racedo, por lo que en la zona se circuló con lentitud durante una hora, ya que los involucrados en el choque debieron esperar plasmar las pericias para tener la constancia y realizar el trámite en los respectivos seguros. Elonce.com