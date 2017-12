Homenaje desde el corazón: Mecánico hizo una réplica del submarino ARA San Juan

Estuvo mal varios días

Desde el corazón

Acompañar en el dolor

Juan Perpecto, más conocido en el barrio como "el Colo" o "Colores", es un mecánico paranaense de 50 años de edad. Juan es repartidor, su trabajo es manejar un camión de una conocida distribuidora de Paraná y su descanso son los días domingos y lunes.. Es más, solamente 200 metros de distancia, separan la puerta de su domicilio, del verde césped del estadio Grella.Va a la cancha, va a los banderazos y sigue al "Patrón" entrerriano desde siempre. Junto a sus hijas que comparten su fanatismo por el Rojinegro, concurren a ver los partidos, todas las veces que se juega de local.Con la pasión para las manualidades,Conmovido por la tremenda noticia sobre la desaparición del submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes,Así comenzó su emotivo proyecto.. Incluso, "cuando pasó lo del ARA San Juan, estuvo mal varios días porque pensaba en los familiares de los muchachos del submarino y que no sabían nada de ellos", remarcó la esposa del "Colo" Perpecto.Así fue que al cabo de dos fines de semanas,. Ya cuando pasó lo del Chapecoense, Juan y mi yerno, decidieron hacer un homenaje y en su camión escribieron un saludo para los familiares de los jugadores", recordó Silvia aEl destino de la réplica del ARA San Juan no está definido, los vecinos, la familia y los compañeros de trabajo de Juan han opinado al respecto.Sin embargo, lo que sale del corazón, en el corazón queda. Aunque algunas veces, trasciende como el homenaje de "Colores" a los 44 submarinistas argentinos.Es que a 36 días de la desaparición del submarino ARA San Juan, el dolor de los familiares está latente y el paso del tiempo sólo es un dato insignificante cuando no se sabe qué pasó. Es que pese a los acontecimientos de los últimos días en el país, 44 familias todavía esperan a un hermano, a un primo, a un padre o, a un hijo.A poco de las Fiestas de Fin de Año, Juan y Silvia no pueden imaginar el dolor, pero a su manera, quisieron acercarse a los 44 submarinistas y sus familias."Debe ser muy doloroso lo que pasa con los familiares, y