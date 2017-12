Controlan en la terminal las horas de trabajo de los choferes de colectivos

Inspectores de la Secretaría de Trabajo llevaron adelante un operativo en la terminal de colectivos de Paraná tendiente a prevenir que los choferes se excedan en la cantidad de horas al mando de un micro.Gonzalo Martínez, uno de los encargados de la tarea, precisó aque su tarea es "pedir la planilla de trabajo para verificar la cantidad de horas que trabajan y que no se expongan a más de lo permitido, debido al riesgo que ello implica para ellos y para la gente que tienen a cargo"."No deben estar expuestos a más horas de las que tienen que estar manejando", señaló el inspector, quien no obstante, al ser consultado sobre las horas que tiene permitido trabajar un chofer respondió: "La verdad que no sé bien la cantidad, porque tenemos un trabajo cooperativo con otra institución que tiene oficinas acá en la terminal y cuyo representante debería estar llegando. Él es el que está más al tanto de normativa vigente en cuando la cantidad de horas que maneja un chofer".En declaraciones al programainformó que "las infracciones más reiteradas son en cuanto a la libreta de trabajo, en la cual se establece hora de salida y como se lleva adelante el recorrido real. Es decir que no la tengan, que no esté rubricada en el organismo o que esté confeccionada de manera anómala, además del incumplimiento de la cantidad de horas".