Los trabajadores de El Diario acuden a la Justicia ante la falta de pagos

En grupo, comenzaron a presentar amparos para que obliguen a la empresa dueña del periódico a abonarles los salarios adeudados.



Habiéndose agotado la vía administrativa para reclamar por el pago de sus salarios adeudados, los empleados del medio gráfico más viejo de Paraná, recurrieron a la Justicia. Lo hicieron a través de amparos que desde ayer y durante los próximos días estarán presentando en los tribunales locales, indica Elentrerios.com.



Llevan tres meses sin cobrar. De esos ingresos depende su subsistencia y la de sus familias.



Ningún directivo -ni siquiera el periodístico, Pilo Monzón- se acerca a ofrecerles una respuesta o una fecha. Mientras tanto, el paro es la nota que se mantiene en la redacción y también en un sector de la sección gráfica del medio.



El Diario sigue saliendo. Lo hace por medio del trabajo de quienes, pese a estar en la misma situación de precariedad que el resto, escriben e imprimen. Se trata de algunos jefes de redacción en el primer caso, y de una parte de los gráficos en el otro.



Los trabajadores, este martes, volvieran a protestar en las puertas de la empresa, para darle visibilidad al conflicto.



El matutino salió con una edición de emergencia de solo 16 páginas. Sobre este aspecto, no se puede dejar de advertir que los responsables de Sociedad Anónima Entre Ríos, aún con una evidente deuda salarial con su personal, eligen pagar para que una parte del periódico -la que no se puede realizar en Paraná por el paro- se imprima afuera. En las próximas horas

Presentados los amparos, el Juzgado que atiende el reclamo corre vista del recurso a los dueños de El Diario de Paraná y éstos tienen horas contadas para responder. En ese marco, se especula con que para los primeros días de la semana que viene se dé sentencia.



Cabe resaltar que en la presentación, los peticionantes han propuesto que se cree "un fondo de garantía salarial", cuya misión será la de "proteger a los trabajadores frente a la continua negativa del empleador de abonar las justas retribuciones y, asimismo, evitar futuros litigios en ese sentido".



Por otro lado, este jueves los trabajadores podrían reactualizar la medida de fuerza y el viernes, en tanto, una nueva protesta los convocará junto a la solidaridad de otros sectores para volver a exponer el reclamo. Ante este panorama, no se descarta que la navidad los encuentro de paro y con la expectativa de que la Justicia les acerque la respuesta que necesitan y les corresponde.



Fuente: Entre Ríos Ahora.