No hubo acuerdo entre la activista trans Keili González y el diputado Koch

La activista trans oriunda de Nogoyá, Keili González, y el diputado Daniel Koch se encontraron este miércoles en la sede paranaense del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo (Inadi), para intentar llegar a un acuerdo en el marco de la denuncia presentada por la joven, luego de las declaraciones públicas del legislador que González consideró discriminatorias."No llegamos a un acuerdo en la mediación", contó Keili auna vez finalizada la audiencia. "Cada uno mantuvo su postura previa, en un marco de respeto. Y hubo una instancia para el conocimiento de la ley de identidad de género", agregó.Cabe recordar que en el marco de la Marcha del Orgullo Disidente que se realizó en Paraná el pasado 11 noviembre, un grupo de personas que participaron de la misma, protagonizaron un acto de vandalismo en el edificio del comité capital de la Unión Cívica Radical. Al referirse al tema, el legislador habló en diferentes medios y en una de sus declaraciones, trató a Keili por su nombre masculino anterior y la criticó por exhibir parte de su cuerpo en la manifestación.Cinco días después de la Marcha del Orgullo Disidente, González radicó una presentación contra el legislador en el Inadi por supuestos actos discriminatorios. Posteriormente, el organismo que "lucha contra la transfobia y contra todo tipo de discriminación por cuestiones de orientación sexual e identidad de género", convocó a ambas partes a la audiencia que tuvo lugar este miércoles.Tras las declaraciones de Koch, las manifestaciones de repudio no se hicieron esperar. Incluso, el pasado 20 de noviembre, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Entre Ríos por el que se cuestiona lo dicho por el legislador.En el proyecto, la diputada Emilse Pross, proponía declarar su "repudio a las declaraciones de público conocimiento efectuadas por el diputado Koch" y se solidarizaba con la ciudadana Keili González."Resulta necesario considerar que las concepciones que expresa Koch dejan entrever un profundo desconocimiento de lo que implica la diversidad sexual, la historia de luchas y conquistas de los colectivos de LGBT en todo nuestro territorio argentino y en las vidas cotidianas en particular", dice el texto en su primer párrafo.Además, en su presentación ante el Inadi, Keili González había realizado una denuncia contra el diputado y otra, contra los medios comunicación que difundieron las declaraciones de Koch.La activista trans, González señaló aque es "una privilegiada y en esto de revisar mis privilegios puedo decir que puedo estar en esta instancia. Pero no todas las compañeras tienen esta posibilidad".Por último, adelantó que, una vez que finalice el trámite en el Inadi y "de acuerdo a lo que dictamine" el organismo, su intención es "acudir a la justicia a través de una denuncia civil".Tras la reunión cara a cara entre el diputado del Frente Renovador y la activista trans, delegada del Inadi Entre Ríos, Silvia Campos, dio precisiones respecto a cómo continúa el proceso tras el fracaso de la mediación."Se cierra la instancia conciliatoria y se instruye la denuncia en sí. Se corre traslado al denunciado para que efectúe su descargo y ofrezca las pruebas. Luego se abre la instancia probatoria, esto es, se desarrollan las pruebas que las partes ofrecieron para sostener sus posiciones", explicó.Cumplido estos pasos "se cierra el expediente y se lo envía a Buenos Aires, donde hay un cuerpo de dictaminadores que se ocupa hacer todos los dictámenes en razón de mantener la objetividad", detalló.Aclaró además que el dictamen "se explaya sobre si las conductas desarrolladas son o no discriminatorias", pero no se aplican sanciones de ningún tipo. "Si las personas quieren alguna sanción, tienen que acudir a la justicia", explicó.