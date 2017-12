Fabricaron colchones y los donaron para beneficiarios de Once por Todos

Paraná Repararon sillas de ruedas y cinco fueron entregadas a Once por Todos

La solidaridad se multiplica y se extiende. Tras la realización de Once por Todos, desde la cárcel de Paraná acercaron colchones que serán destinados a las entidades beneficiarias de dicha jornada."Pudimos aportar nuestro pequeño granito de arena.", dijo aGastón Escobar, de la Unidad Penal Nº 1.Precisó que "este colchón está hecho por internos. Tenemos maestros que los capacitan en talleres de distintas especialidades"."Colaborar nos hace bien a nosotros y a la institución, para poder devolver algo a la sociedad desde los internos. Esto nos satisface muchísimo", remarcó, a la vez que acotó: "Trabajamos con escuelas y otras instituciones que nos piden alguna colaboración. También lo hacemos con comedores escolares y demás".Enseguida, Escobar enfatizó que se sienten "orgullosos de poder colaborar y cumplir nuestra función, que es poder darles a los internos una oportunidad y que ellos nos den la posibilidad de enseñarles y colaborar con la gente".Y adelantó: "Ya estamos esperando al año que viene. Tenemos algunas ideas de cosas para donar. La idea es multiplicar la solidaridad".En la víspera se entregaron también a Once por Todos cinco sillas de ruedas, arregladas en la Unidad Penal. La reparación en los talleres de la Unidad Penal "fue un logro. Entre errores y preguntando como se hacía, porque no son cosas comunes, llegamos a buen puerto y la verdad es que quedaron bien", completó Escobar.