"No puede ser que tengamos que poner un policía en cada baño público"

El responsable de Servicios Ciudadanos del municipio de Paraná, Roberto Sabbioni, anunció que los baños nuevos en el balneario Thompson "están prácticamente listos. Aceptamos que es un poco a destiempo, pero estamos queriendo acelerarlo para que se terminen cuanto antes"."Pedimos encarecidamente a la gente que cuide los baños que son de todos los ciudadanos que quieren venir a este lugar. Estamos reparando todos los baños y estamos viendo si podemos ampliar los horarios en toda la Costanera, porque no los podemos dejar siempre abiertos porque los destruyen. No puede ser que tengamos que poner un policía en cada baño", resaltó en declaraciones al programadeAcerca de los sanitarios en la zona del Parque Urquiza, el funcionario expresó: "Por ahora están funcionado los que se encuentran detrás del Rowing y en el Balneario municipal hasta las 20 horas. Se encuentran en regulares condiciones pero muy limpios".El funcionario confirmó que en enero habilitarán la pileta de cemento en el Thompson. "Mientras seguimos haciendo un trabajo para ver si podemos habilitar la playa. Hay que realizar muchas tareas, no sólo desviar el arroyo, sino hablar de la cultura de quien vive a la vera de los mismos. No hablamos sólo de la gente, sino también de industrias, entes provinciales y demás que tiran sus desechos al arroyo Las Viejas"."Lo único que han hecho es llevar le río más lejos, tirando arena. No se sanea un arroyo tirando arena para tapar las pudriciones", recalcó.Acotó que "al Thompson le echaron tanta arena que sólo taparon la pudrición que hay abajo. Este año no podemos hacer el piletón de arena porque la contaminación sale tanto por el arroyo como de la misma costa".Y sobre la pileta precisó: "será natural, o sea que la misma cantidad de entra va a salir. Se hará con agua de pozo".