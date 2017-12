Club Atlético Talleres llevó a cabo la Fiesta del Deporte

Sofía Wolf, deportista del 2017

El Club Atlético Talleres llevó adelante la 4° edición de la Fiesta del Deporte con la presencia de atletas de las distintas disciplinas deportivas, entrenadores, dirigentes de subcomisiones, padres y allegados para darle un marco impresionante a una ceremonia repleta de emociones, premios y reconocimientos para la familia de la institución.El gimnasio de la sede central fue el espacio para reconocer a los equipos que se consagraron campeones asociativos a lo largo de la temporada, los deportistas que tuvieron participación en los Seleccionados de Entre Ríos y aquellos que representaron a nuestro país en competencias internacionales con los representativos argentinos.Los galardonados recibieron una remera alusiva al 110° aniversario de la fundación de CAT, con el escudo en el frente y la frase "Un club... Una familia" en la espalda". La CD también entregó plaquetas a los chicos y jóvenes que fueron parte de los Seleccionados Argentinos en certámenes oficiales: En básquet femenino Malvina Dagostino (Premundial U16 FIBA Américas), Sofía Wolf (Sudamericano U17) y Sofía Chelini (Mundial 3x3), mientras que en softbol fueron agasajados Agostina Gallegos y Juliana Jacob (Sudamericano U15), Lucia Retamar, Juan Cruz Masset y Pedro Franco (Copa Europea Sub 23,) y Teo Migliavacca (Mundial de Mayores).El presidente del CAT, Alejandro Petenatti, dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos en la celebración. En primera medida resaltó el trabajo de "las subcomisiones y los colaboradores que realizan una labor que muchas veces no se ve pero les puedo asegurar que es una tarea titánica. Los esfuerzos y las exigencias para llevar adelante una disciplina son cada vez mayores por parte de las asociaciones y federaciones, y está en el trabajo de esa gente poder cumplir con todos esos requisitos y organizar toda la disciplina", agregó.Por otra parte, el directivo dejó un mensaje para los padres y aseveró: "Que elijan a Talleres para traer a sus chicos nos llena de orgullo y nos genera una gran responsabilidad. Sinceramente les agradecemos de corazón que confíen en nuestro club para que ellos vengan a realizar el deporte que más les guste". Del mismo modo, reconoció a los entrenadores y preparadores físicos "que son quienes están todos los días con los atletas, contienen, educan y son los que transmiten los valores y el sentido de pertenencia que nosotros promulgamos desde la institución".Para lo último hizo referencia a los deportistas de Talleres e indicó que "sentimos orgullo por la forma que defienden la camiseta. Nos ponemos contentos cuando se gana un campeonato o un partido importante pero ver como defienden los colores nos agiganta el corazón. Si dejan todo como lo hacen en los entrenamientos y en los partidos, la tarea está cumplida más allá de cualquier resultado".Por el escenario principal pasaron representantes del básquetbol, softbol, hockey sobre césped, hockey sobre patines, patín artístico, maxi básquet y maxi vóley. El momento emotivo de la noche llegó con los integrantes de la Escuela de básquet "Amigos" integrada por niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, que conmovieron a todos con su alegría y el cariño habitual por el deporte. Además hay que destacar la entrega de una plaqueta por parte de la subcomisión de básquet masculino al jugador de Primera División, Juan Dreiszigacker, por su participación en los tres títulos asociativos que Talleres logró a lo largo de la historia (1998, 2016 y 2017)"Estamos felices porque hemos vivido otra fiesta magnífica y que continúa creciendo año tras año con la participación de los deportistas, quienes son los verdaderos protagonistas de esta jornada. Lleva mucho trabajo y esfuerzo poder realizar esta ceremonia y por ello desde las dirigencia estamos muy agradecidos por el acompañamiento. Ojalá entre todos sigamos haciendo grande nuestro querido Talleres", expresó la vicepresidenta Cecilia Zacarías.Por otra parte, la dirigente agregó: "Es maravilloso ver a todas las disciplinas, a los chicos abrazándose, a los padres y los dirigentes juntos, todos entendiendo que el sentimiento por Talleres es uno solo. Ver disfrutar a los chicos de la Escuela Amigos no tiene precio. Gracias por estar y desde Comisión Directiva trabajaremos para que el año que viene mas deportistas, socios y allegados a nuestro club se sumen a esta fiesta".En el cierre de la ceremonia se entregó la estatuilla al "Deportista del Año" del Club Atlético Talleres que quedó en manos de la jugadora de básquet, Sofia Wolf.La oriunda de Crespo en el 2017 formó parte el Seleccionado Argentino de la categoría Sub 17 que se consagró campeón sudamericano en el torneo disputado en la localidad de Sucre, Bolivia. Además, el equipo "albiceleste" se llevó uno de los boletos disponibles al Campeonato FIBA Sub 18 Femenino de las Américas del próximo año.En la previa al Sudamericano, "Sofi" también fue parte del representativo nacional que disputó del Rezé Basket Internacional en Francia y una gira por el continente europeo. Por otra parte, integró la Selección de Entre Ríos en el Campeonato Argentino Sub 17 en Chubut y se subió al podio logrando la medalla de bronce.Con la camiseta de Talleres Wolf se transformó en una de las piezas fundamentales del equipo de Primera División que se consagró campeón del Torneo Federal. Además se coronó campeona del Torneo de la Asociación Paranaense (APBF) y del Campeonato Provincial de Clubes tras ganar el Final Four en Gualeguaychú.Hay que resaltar que la armadora también ha participado del Campeonato Entrerriano con los Seleccionados de la Asociación Paranaense (APBF) de U17 y Mayores.