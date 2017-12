Buscan desde anoche a un joven de 24 años en Paraná

Buscan a Esteban Retamal, un estudiante de 24 años oriundo de San Benito, el cual fue visto por última vez anoche en la zona de Newbery y Zanni, en Paraná.



Según comentó su primo a Elonce.com, "lo vieron a las 2 de la madrugada en Plaza 1º de Mayo. Pero hasta ahora no sabemos nada y lo seguimos buscando".



El joven vestía una bermuda gris, remera negra sin inscripciones y zapatillas de training color azul. Es de pelo castaño oscuro, ojos marrones, 1.67mts de estatura y contextura física delgada; tiene una cicatriz de un piercing en la ceja izquierda.



Fue visto por última vez alrededor de las 23 en Newbery y Zanni, y según reveló su primo, horas más tarde, habría pasado por la zona céntrica de la ciudad.



Esteban es oriundo de San Benito y estudia Diseño Gráfico en la ciudad de Santa Fe. Actualmente, estaba viviendo en calle Gendarmería Nacional, entre Canónigo Baños y Záccaro, en Paraná.



Su primo, quien vive a unas tres cuadras, contó a nuestro medio que "anoche fue a casa a buscar una tarjeta colectivo". "Me dijo que se iba a ir a la casa de la chica con la que salía, pero no me dijo nada más", acotó al respecto.



De acuerdo a los pocos datos que tienen sus familiares, el joven "dejó su celular en casa de la chica con la que salía".



"Él venía mal desde hacía rato", lamentó su primo. "Yo le dije que si necesitaba algo, que me avisara", agregó.



Quien puedan brindar datos para dar con el paradero de Esteban, comunicarse al (0343) 154058646.



Elonce.com