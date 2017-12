Héctor recibió la moto que se ganó en los sorteos de Once por Todos

Durante la jornada solidaria, González Motos sorteó una moto y el afortunado fue Héctor Torres. Este jueves se le hizo entrega del premio.En diálogo con, contó que "fue una sorpresa para toda la familia, fue mucha alegría porque es lindo sacarse un premio de esta magnitud. Primero no podíamos creerlo porque no estamos acostumbrados a sacar premios".Además, relató que "primero pensábamos que era mi hijo porque tiene el mismo nombre que yo, pero no, resulté ganador y eso me llenó de alegría"."Hay que ser solidarios siempre que se pueda. Cuando alguien es solidario con nosotros, nos agrada; cuando podemos ser solidarios con el resto, también les va a agradar. Ayudar hace bien, siempre hay que tratar de ayudar, es lo mejor que puede hacer uno", reflexionó.En tanto, Osvaldo, de Gónzalez Motos, expresó que "para nosotros es una alegría colaborar con la comunidad. Es un logro, se dio de todas formas, fue un año de éxito para Once por Todos. Para nosotros es gratificante donar la moto y dar una mano".Finalmente, Claudia Luero señaló que "es un sorteo que tenía un bono contribución con una meta fija: que los voluntariados reciban un dinero que les ayuda. Estamos muy satisfechos".