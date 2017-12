La comida para las fiestas: "La gente consume, no escatima"

A 11 días de la víspera de Navidad, la gente ya piensa en qué comer en la cena de Nochebuena. Es por ello que desde el programade, se realizó una consulta con Danilo, propietario de una carnicería que lleva 43 años trabajando en el rubro, quien realizó un repaso de los precios y de los cortes más pedidos para las Fiestas."La gente ya va haciendo la reserva, como todos los años, si bien a veces las ventas no son en gran cantidad, ya hay reservas", dijo y afirmó que cuando llegan estas fechas "la gente consume, gasta, no escatima". Además señaló que "los encargan y realizan su reserva siempre tienen la opción de elegir lo más lindo".Respecto a los precios, señaló que "están bastante accesibles, no se han escapado tanto como en otros años".Los cortes más demandados son "todo lo que sea asado, peceto, palomitas de cuadril, todas carnes que sirven para rellenar y para la parrilla".El cerdo siempre es una buena alternativa, además los precios son más accesibles que el vacuno.La costilla de cerdo está 130 pesos el kilo, "de ahí todo para abajo. El lechón este año está 150 pesos el kilo y el cordero también ronda en ese precio". Quien elija la opción del lechón, media pieza (unos 6 kilos para unas 10 personas), cuesta 900 pesos.El kilo de asado de carne de ternera está 160 pesos y también hay de 120 pesos. Mientras que el kilo de pollo está 37 pesos.Otro corte buscado en esta fecha es el peceto, que se utiliza para el vittel toné. Cuesta 160 pesos el kilo, aunque según indicó Danilo "se puede hacer con otro tipo de carne y abaratar los costos, unos 15 pesos por kilo".