Once por Todos: "Siempre colaboramos y este año me tocó", dijo ganador de moto

El pasado 8 de diciembre se realizó en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná la edición número 13 de Once por Todos, la jornada solidaria que este año tuvo como beneficiarios a siete hospitales, varios centros de salud de Paraná y de las aldeas alemanas, como así también diez escuelas de la ciudad.



Mientras se desarrollaba la jornada solidaria, se recibieron miles de donaciones de ropa, calzado y elementos de higiene. En tanto, como cada año, una de las empresas que colaboró fue González Motos, que nuevamente donó una moto que fue sorteada entre quienes accedieron al bono solidario tras donar un paquete de pañales o colaborar con 50 pesos.



El sorteo se realizó este lunes en el programa Buenas Noches y el afortunado ganador fue Héctor Torres, un fiel seguidor de Elonce TV y de la jornada solidaria que se realiza desde hace 13 años.



"Estábamos con mi esposa porque todos los años vamos a colaborar y nos quedamos a mirar los espectáculos y dije voy a comprar un número para ver qué pasa y la suerte me ayudó", afirmó el hombre. Esperanzado en su buena fortuna, ahora espera "seguir teniendo e ir sacando otros números".



Héctor contó que la idea inicial, en caso de ganar, era dejar la moto "para algún nieto, pero ahora decidimos venderla y hacer un viajecito ya que estamos grandes y tenemos que aprovechar a salir".



"Fue una gran alegría saber que me saqué este premio, a pesar que ayer hubo una especie de confusión con mi hijo que se llama igual", dijo entre risas. Tras ello, remarcó que "desde que empezó Once por Todos, todos los años participamos, a veces llevamos cosas o sino compramos números, siempre colaboramos además nos gustan los espectáculos que son muy buenos".



Héctor afirma que el hecho de haber ganado la moto es un claro ejemplo del dicho persevera y triunfarás ya que "todos los años colaboramos y este año me tocó".



Finalmente, reflexionó: "Uno se siente bien al ayudar porque cuando a uno lo ayudan, se da cuenta de lo que es ser ayudado. Quienes ofrecen algo en ayuda se sienten bien, es una satisfacción hacerlo".



Además de la moto hubo otros sorteos como pares de lentes para sol de Óptica Da Vinci cuyos ganadores fueron: Romina González; Stella Maris Sueldo; María Rosa Chemento y Javier Cosio. Mientras que Facundo Cabrera fue el ganador de una fiesta de cumpleaños completa; y las dos estadías en la ciudad de San Rafael fue para Vanesa Rosset.