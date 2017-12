Fotos de grave accidente en el microcentro de Paraná: Auto terminó en la vereda

Un remis Fiat Idea, una camioneta Ford Ecosport y un Renault Logan protagonizaron un tremendo accidente esta tarde en el microcentro de la capital entrerriana. El siniestro vial podría haber sido fatal, debido a la cantidad de gente que transita en forma peatonal por la zona de calles Perú y Chile.Como consecuencia del choque, el remisero se encontraba muy golpeado en el vehículo y además, de los daños que presentaban los vehículos, el local comercial también, sufrió las consecuencias del siniestro vial ocurrido a menos de 50 metros de la peatonal San Martín de Paraná.Una ocasional transeúnte que se dirigía hacia la financiera donde terminaron los vehículos sobre la vereda, contó a Elonce TV que "la señora venía por calle Chile a Alta velocidad, se chocó el Renault Logan y después, hizo un zigzag y el verdulero me gritó que me corra del lugar porque yo estaba por"Yo no entiendo, cómo puede venir a tanta velocidad en una cortada", dijo la testigo del accidente cuando dialogó con Elonce TV sobre el choque que ocurrió esta tarde en la intersección de calles Chile y Perú de la capital entrerriana.Al ser consultada por la versión de que la conductora de la Ford Ecosport se habría descompuesto, la testigo del accidente dijo que descree de la