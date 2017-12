Garantizan que los inconvenientes con el agua potable "son transitorios"

En algunas zonas de la ciudad los vecinos han manifestado en las últimas horas poca presión o falta de suministro de agua potable. Al respecto, el director del Centro de Integraciones de los Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Roberto Sabbioni, informó aque "tras el corte de energía del viernes, se produjeron problemitas en algunos lugares, en los cuales estamos trabajando".Mencionó que "".El funcionario estimó que estos inconvenientes ". Hoy la planta potabilizadora está en condiciones de darnos la cantidad que necesitamos en la ciudad. Pero estos imprevistos como las roturas de caños generen poca presión"."Trabajaremos fuertemente en estos inconvenientes puntuales para que en los próximos días la provisión sea normal, como pretendemos nosotros", prometió.Enseguida hizo hincapié en que "reclamamos todos los años que no se malgaste.", remarcó Sabbioni.Interrogado durante el programaacerca de controles de las piscinas que se tienen en las viviendas, admitió que "no se puede verificar lo suficiente. A veces con fotos aéreas o cuando se vacían a la calle estamos tomando las medidas necesarias.. Todos los que tenemos pileta sabemos que el agua se puede conservar"."En caso de detectarlos se hace la multa por derroche de agua en la vía pública. El Juzgado de Faltas establece luego el monto. Igualmente esto pasa por la concientización", dijo Sabbioni.Finalmente, expresó que por reclamos o denuncias los vecinos pueden llamar 147 y si no directamente a su número