Afirman que joven que atacó con bisturí en boliche amenaza con "matar a todos"

El hecho

Una chica de 24 años fue con un bisturí al boliche Puerto Aruba en Paraná e hirió a tres personas que pasaron a su lado el pasado 20 de mayo, a las 2.30 de la madrugada. Una de las víctimas padeció un corte en el antebrazo, otra en el brazo, y el restante, en la zona intercostal.La joven estudiante de evisceración, oriunda de Nogoyá, fue entrevistada luego por el equipo de especialistas del Cuerpo Forense de la Justicia de Paraná que dispuso su inmediato traslado hacia el Hospital Escuela de Salud Mental.Poco se supo luego del caso hasta la fecha, cuando una de las personas afectadas en el incidente reveló quee hizo notar que, por lo que publica en las redes sociales, ahora transita libremente por las calles, a pesar de los desequilibrios que presentaría y de laCarina, una de las víctimas, señaló que "esta chica abrió un nuevo perfil de Facebook, Mariposa Roja se llama."."Ahora, de la causa, no sabemos nada. Lo que sabíamos es que no se podía hacer nada, por sus problemas psiquiátricos. Además,", puntualizó.Además, cuestionó que "los padres y su abogado se lavan las manos. Entendemos que está enferma. Esta mujer tiene problemas, pero a nosotros nadie nos cuida", sentenció. "Y encima, ahora, me manda solicitud (de amistad vía Facebook), como que quiere ser mi amiga", sentenció Carina en declaraciones a radioUna joven de 24 años quedó detenida tras ir con un bisturí al boliche Puerto Aruba en Paraná y herir a varias personas que pasaron a su lado el 20 de mayo pasado. El hecho ocurrió a las 2.30 de la madrugada. La agresora estudiaba Evisceración y al momento de ser detenida, tenía en su poder varios elementos cortantes."Cada vez que se iniciaba un tema musical, ella comenzaba a saltar con el bisturí en la mano, así fue como hirió a quienes estaban a su alrededor", había expresado al respecto, la comisario Alejandra Berón, subjefa departamental de Policía de Paraná.Dos de los damnificados realizaron la denuncia en la comisaría octava. Uno de ellos es un hombre de 30 años que presenta un corte en el antebrazo derecho y debieron realizarle cinco puntos de sutura. La otra denunciante es una mujer, de quien no trascendieron datos. Una tercera víctima prefirió no hacer la denuncia."Me sangraba mucho", contó una de las víctimas sobre el corte que recibió en el abdomen al rememorar los minutos del ataque."Era un recital que se llamaba Cultura Frita, donde tocaban unas bandas. En un momento voy al baño y veo a una chica con el brazo cortado. Ella dijo que sospechaba que la habían cortado con una pulsera, con una muñequera; y bueno, se la llevó la ambulancia. A los 5 minutos, estaba yo en el recital saltando y siento que me corta algo", relató la joven."Como había visto el corte de la otra chica, supuse que el mío también era grave. Le aviso a una compañera y me voy al baño. Ahí había una chica parada. Le pedí que se fijara si me habían cortado pero que no me contara cómo era la herida; y me dijo que sí", aseguró.La joven contó que en ese momento llamaron a una segunda ambulancia y se acercó la Policía para asistirla. "Sangraba mucho. Tenía la mano, el pantalón y la remera toda cortada, llenos de sangre", recordó.Apenas minutos más tarde, se enteró que había una tercera víctima. "Un rato antes de que llegue la ambulancia, un policía me dice: 'Mirá, no te cortaron con una muñequera; te cortaron con un bisturí o una navaja. Recién detuvimos a una chica en el baño'. Había sido que mientras yo estaba esperando la ambulancia, cortó a otro chico", dijo.