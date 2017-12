13 manteros reclamaron subsidios y un espacio en la feria Las Pulgas

Unos 13 manteros cortaron calle Corrientes frente a la Municipalidad de Paraná, en reclamo de subsidios y puestos de trabajo en la feria Las Pulgas. Es que se habían instalado en la Peatonal San Martín con las intenciones de aumentar sus ventas por las Fiestas, pero fueron desalojados por personal de la comuna."Reclamamos porque hace dos semanas que nos sacaron de la Peatonal y tuvimos disturbios con los inspectores", argumentó al respecto, Marcelino Álvarez."El acuerdo firmado en mayo con la municipalidad fue que Desarrollo Social nos iba a reubicar en el Mercado Las Pulgas y nos iban a dar un subsidio, pero no cumplieron", denunció ante"Solo queremos trabajar, y a diez días de las Fiestas, no tenemos ni para pagar el alquiler", señaló el mantero, al tiempo que bregó por "una solución pacífica"."Que nos reubiquen en una plaza", recomendó."En mayo habíamos acordado con Producción, Gómez, Mathieu, pero no hemos tenido una respuesta en seis meses? Tuvieron seis meses para decidir, y diez días antes de las Fiestas, decidieron, no solucionar el problema, sino, sacarnos el trabajo", se quejó Federico Charry, otro de los manifestantes.Durante la protesta, este vendedor adujo que fue atropellado por un automovilista, pero de acuerdo a lo que aclaró personal municipal de Tránsito a, se arrojó sobre el vehículo.De acuerdo a lo que explicó el jefe de la Departamental de Policía, Marcos Antoniow, personal policial fue apostado al lugar para "control visual" a los fines de mantener el orden vehicular.Y de acuerdo a lo que comentó en relación a este tipo de situaciones, la semana pasada hubo dos personas detenidas por amenazas y resistencia a la autoridad, y desorden en la vía pública.