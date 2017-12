Plim Plim entregó 23250 pañales a Once por Todos y adelantó su desafío para 2018

El desafío para 2018

Gracias Plim Plim

Video: Plim Plim entregó 3250 pañales a Once por Todos y adelantó su desafío para 2018

Elsuperó, ampliamente, el objetivo que se había propuesto. A la jornada solidariaque realiza en beneficio de hospitales, ONGs y escuelas,Su nombre es Juan Ramón Conde, y detrás del maquillaje y la peluca, hay un vecino de San Agustín que cada año, recorre la Peatonal San Martín, también se lo puede ver en la zona de la Costanera, haciendo publicidad ambulante. Con lo que recauda de ese trabajo, compra pañales para donarlos aAcompañado de sus sobrinos, Plim Plim llegó a Sala Mayo sobre una camioneta cargada con 23.250 pañales."Desde que salí, no había otra cosa en mi mente de que lo lograba", rememoró ante, y agradeció a la gente que le tiró "onda positiva". "La energía de Plim Plim se debe a los que me alientan en la calle `Dale que vas a llegar´", comentó.En la oportunidad, rememoró el agradecimiento de un vecino que le dijo: "Te doy gracias, porque a mí me dieron un pañal que vos llevaste", contó el payaso a, en relación a una de las de las tantas anécdotas que atesora desde hace 11 años.Plim Plim también, Mónica Brunner y Andrea Raquel Céspedes. Es que él mismo reconoce: "No estoy solo, por eso pude lograr tanto".El trabajo de Plim Plim no descansa, y su imaginación tampoco. Es que aún no finalizada esta 13º edición de, el payaso ya está pensando en la próxima., propuso ante. De acuerdo a lo que contó, su objetivo para 2018 será animar a los vecinos que se acerquen a Sala Mayo, el año próximo, a hacerlo acompañados de un paquete de pañales."Si vienen 15 autos son 450 pañales para el año próximo. Y si son 100 autos, sumamos tres mil pañales", esperanzó.