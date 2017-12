Once por Todos: Llegó el día de la gran fiesta de la solidaridad

Donaciones sugeridas:

Pañales: para bebés, niños, jóvenes y adultos



Elementos de higiene personal: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.



Productos de limpieza: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general



Alimentos: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.



Útiles escolares nuevos: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.



Juguetes: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos



Ropa para bebés: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos)



Ropa para niños: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo



Ropa para adultos: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins



Calzado: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).

Los puntos de recepción de donaciones

Siete hospitales, once escuelas, una ONG y los centros de salud del Corredor del Paraná y sus aldeas, serán beneficiarios de la jornada solidaria que se desarrollará el próximo 8 de diciembre.Desde hace 13 años, Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.En la edición 2017 la cantidad de entidades beneficiadas será más numerosa que en las anteriores oportunidades.Además de los voluntariados de siete hospitales públicos de Paraná, La Paz, San José de Feliciano, Bovril, Diamante y Santa Elena, la ayuda solidaria de la gente permitirá llegar también a una ONG, a los Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas y a 11 escuelas que tienen como objetivo crear sus primeros roperos escolares, para lo cual solicitan, fundamentalmente zapatillas para niños en edad escolar, medias en buen estado, útiles escolares, guardapolvos y productos de limpieza, especialmente lavandina.Cada 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná, con 11 horas de transmisión televisiva y una gran cantidad de artistas, músicos y espectáculos que se presentan en el escenario, la propuesta es ayudar.Comisiones vecinales de cada barrio, empresas, comercios, clubes, instituciones intermedias, artistas, deportistas y una verdadera muchedumbre protagonizan esta jornada solidaria impulsada para colaborar, porque sabido es que "todo granito de arena que se aporte, es un gran ayuda".-Hospital "San Roque" de Paraná-Hospital "San Martín" de Paraná-Hospital "Francisco Ramírez" de San José de Feliciano-Hospital "9 de Julio" de La Paz-Hospital "Santa Elena" de Santa Elena-Hospital "Fidanza" de Diamante-Hospital "San Miguel" de Bovril-Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas-ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná)Once escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina)-Escuela Nº1 "Pérez Colman" (Complejo Escuela Hogar)-Escuela Nº 96 "J. M. Estrada"-Escuela Nº 207 "Evita" de San Benito-Escuela Secundaria Nº3 "Mons. Dr. A Bazán y Bustos"-Escuela nº 194 "Profesor Filiberto Reula"-Escuela Nº99 "Tabaré"-Escuela Nº 7 "Mariano Moreno"-Escuela Nº204 "Libertad"-Escuela Nº 195 "La Delfina"-Escuela Nº 78 "J. C. Esparza"-Escuela N° 191 "María Reina Inmaculada" de Barrio Maccarone

