ByG Distribuciones dona 5000 pesos en productos para Once por Todos

Paraná Cómo se suman estudiantes a la labor solidaria de Once por Todos

La empresa ByG Distribuciones se suma por primera vez a Once por Todos y donará 5000 pesos en pastas: ravioles, fideos, cappelletti, tapas de empanadas, tortillas y más.Gonzalo Godoy, contó aque "estamos muy contentos de poder participar de este evento y esta movida solidaria que se hace muchos años en Paraná. Junto con la fábrica de pastas Quiero, de Basavilbaso, hace tiempo queríamos participar y esta vez no lo dudamos".Asimismo, dijo que "me parece buenísimo que desde la parte empresarial se colabore porque nos debemos a la gente y de alguna forma debemos retribuir. La solidaridad es la mejor forma de hacerlo".