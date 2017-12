Con una donación de pañales, Coinauto se suma a Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



Mañana es el gran día y la comunidad ya está movilizada con el objetivo de ayudar a través de incontables gestos de solidaridad. Diferentes instituciones, vecinales, clubes, organizaciones, escuelas y diferentes tipos de entidades, trabajan incesantemente para que la jornada solidarida "Once por todos", que impulsa Elonce TV con once horas de programación en vivo desde la Sala Mayo, sea una nueva demostración de lo que es capaz de hacer la sociedad cuando une sus manos para ayudar.En este caso, Coinauto Paraná, con su sede en Almafuerte 2037 de la capital entrerriana, con su aporte de pañales, se convierte en otra de las firmas que respondió en forma inmediata para sumar al pañalómetro de Once por Todos, que este año promete una recaudación récord.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).