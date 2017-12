Once por Todos recibió 22.000 pañales de la Cámara de la Construcción

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 11 escuelas

Donaciones sugeridas:



La Cámara de Construcción de Entre Ríos donó 22.000 pañales y colchones especiales para obesos, los que serán donados a los hospitales a través de la jornada solidariaque se realiza este 8 de diciembre en Sala Mayo."La comunidad es participar, ayudar, y es necesario que lo hagamos desde el primer trabajador hasta el último empresario. Ayudar es ser parte de una sociedad", arengó ante, Miguel Marizza, presidente de la Cámara de Construcción.Según comentó, las empresas nucleadas en la Cámara, "tienen una obligación social" para con la sociedad y de acuerdo a lo que subrayó sobre, y sus organizadores, "son la lanza movilizadora". "Los traté de héroes porque movilizar una ciudad es sumamente importante", valoró al respecto.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).