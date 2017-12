Donan colchones a Once por Todos, fabricados en talleres de la cárcel de Paraná

Paraná Unión Entrerriana de Rugby inaugura su sede y se suma a Once por Todos

Paraná Comercio solidario dijo Sí a Once por Todos y sumó productos de limpieza

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 11 escuelas

Donaciones sugeridas:



Donaron 25 colchones de una plaza para la jornada solidariaque impulsaen beneficio de hospitales, ONGs y escuelas. Los productos fueron fabricados por internos que asisten a los talleres de la cárcel de Paraná, con el apoyo de Mutual Modelo."Esto inició en 2014 a partir de una idea de colaborar e incorporar maquinaria e insumos que se necesitaban en los talleres de la Unidad Penal N1º de Paraná para la fabricación de los productos. La Mutual se sumó en ese sentido y desde ahí venimos trabajando en forma mancomunada y coordinada en este proyecto", explicó a, Miguel Picasso de Mutual Modelo.Por su parte, Octavio Ifrán, director de la Unidad Penal N1º de Paraná, se refirió al porqué de sumarse a la movida solidaria."A diario vemos realidades muy crudas, muy profundas, que en muchos casos terminan en la Unidad Penal N1º, donde los niveles de prevención como la familia, escuelas, grupos socializantes, iglesias, han fracasado. Nuestro aporte es significativo desde la prevención en general, y en base a eso, el sentimiento por hacer el bien, el ayudar a otros, y hasta llegar a sacarle una sonrisa a esa persona", argumentó.En la oportunidad, el funcionario del Servicio Penitenciario comentó sobre otros proyectos en los que trabajan desde la institución, como la construcción de 800 viviendas próximas a entregar y la instalación de una panadería para la capacitación a personas de bajos recursos para que puedan conformar su micro-emprendimiento familiar.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).