Video: La draga se desestabilizó y estuvo a punto de chocar contra el muelle

Video: Troncos en el río desestabilizaron la draga en el muelle del Puerto de Paraná

Un incidente náutico con la draga de Vías Navegables, y que afortunadamente no ocasionó mayores consecuencias, se registró en la mañana de este jueves en el Puerto de Paraná.



Según se observa en las imágenes, la embarcación pareciera desestabilizarse y amenaza con impactar contra el muelle, en la zona de la costanera baja de la ciudad.



"La draga de Vías Navegables tenía troncos enredados en la parte del timón de la hélice, por lo que para sacarlos, dieron marcha atrás pero no llegó a impactar contra el muelle", confirmó el jefe de Prefectura Naval, Nelson Masset a Elonce.com.



"No rompió nada, porque no llegó al muelle", aseguró el prefecto.



Según indicó, la embarcación permanece desde hace varios años en el puerto de la capital entrerriana, pero no está operativa.



"La idea es sacarla del muelle y llevarla a la bahía, para mejorar el aspecto de la vista al río, pero por el tamaño, y las otras embarcaciones de Vías Navegables, no entra", explicó Masset. Elonce.com