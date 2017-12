Once por Todos: Coto ofrece una promoción especial a sus clientes solidarios

Supermercado Coto "está donde se necesita estar" y por tal motivo, quiso formar parte de la jornada solidaria más importante de la provincia, promovida por Elonce TV para colaborar con diferentes hospitales y escuelas del territorio entrerriano.Gran cantidad de empresas se suman a Once por Todos 2017 para devolver algo a la sociedad a través de un acto de responsabilidad social empresaria que tendrá su enorme manifestación solidaria, este viernes 8 de diciembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná, a partir de las 12.La comunidad se moviliza con el objetivo de ayudar en incontables gestos de solidaridad. Diferentes instituciones, vecinales, clubes, organizaciones, escuelas y diferentes tipos de entidades, ya trabajan incesantemente para que nuevamente, Once por Todos sea la fiesta de solidaridad más importante de Entre Ríos.Muchas empresas y gran cantidad de comercios de Paraná también se suman a la jornada Solidaria "Once por todos" y con diferentes donaciones, contribuyen con las escuelas y hospitales que serán destinatarios de las ayudas solidarias.