Donaron 500 cajas y cestos ecológicos para ordenar donaciones de Once por Todos

Multiplicar solidaridad

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:

Como todos los años, la empresa Cartocor hizo su aporte para la realización de la jornada solidariaen beneficio de hospitales, ONGs y escuelas. Se trató de 500 cajas que van a contener cada una de las donaciones que aporten los entrerrianos a la movida que impulsa, y otros tantos cestos ecológicos para separar los residuos que se generen este 8 de diciembre en Sala Mayo.Desde el comité de Relaciones con la comunidad de la firma, Evelyn, rememoró antecómo surgió la iniciativa para confeccionar estas "cajas solidarias"."Esto arrancó hace tres años con canal 11 a través de la invitación de Claudia Luero, y rápidamente junto al comité de Relaciones con la comunidad que nuclea este tipo de acciones para Paraná, nos sumamos a través de la donación de las cajas para hacer una buena separación y que las donaciones lleguen a destino de la manera más prolija y cuidada posible", explicó la responsable del área. Y agregó: "Sumamos los cestos ecológicos para que la ayuda sea de manera consciente, separando los residuos a lo largo de las jornada de trabajo".Por su parte, el encargado del área de Producción de Cartocor, remarcó: "Es un gran aporte y nos sentimos confiados en todos este tipo de proyectos para ayudar a la comunidad como parte de la responsabilidad de Cartocor"."Desde el área tratamos de brindar la mayor confianza a todas las personas que quieran participar", arengó el trabajador.Jairo, en tanto, otro de los empleados de la firma, destacó la responsabilidad social empresaria de Cartocor, "porque además de aportar al sector productivo, lo hacen desde lo humano"."Once por Todos es unas las causas más importantes de Paraná a la hora de ayudar a los que menos tienen y está buenísimo que se pueda dar", resaltó.Claudia Luero, la cara visible de la jornada solidaria de, se refirió a la colaboración de la firma ubicada en el Parque Industrial de la ciudad. "No es importante solo por lo material, a los efectos de ser un ordenador en la Sala, acá hablamos de multiplicar solidaridad, Cartocor habla de cuidar el medio ambiente, de clasificar, que seamos ordenandos con lo que ya no ocupamos y que otra gente recicla y aprovecha para la vida. Es un círculo virtuoso", subrayó.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).