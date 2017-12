Graduada de Bioingeniería fue distinguida con el Premio a los Mejores Promedios

Su llegada a la carrera

Doctorado en Chile

Ángeles Tepper es una flamante egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNER (FIUNER) y una apasionada de la Bioingeniería, tanto que egresó de esta carrera con el mejor promedio. Un mérito que la Academia Nacional de Ingeniería no quiso pasar por alto y la distinguió, junto a otros jóvenes brillantes de todo el país, por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica. Dice que el secreto de este éxito es bien sencillo: ponerle garras y sacrificio al estudio.Claro que Ángeles no es la única mujer egresada de FIUNER en recibir este galardón. Como ella, también fueron distinguidas por su desempeño académico, las bioingenieras Rocío Belén Brezan en 2016, Agostina Juliana Larrazabal en 2014 y Vanesa Gottig en 2004. Ellas integran un fenómeno en alza y particular de esta unidad académica: en los últimos 5 años el porcentaje de mujeres graduadas de la carrera de Bioingeniería ha trepado a un 34 por ciento. Dato más que alentador si se tiene en cuenta que en la actualidad, a nivel mundial, las mujeres representan menos del 25 por ciento de la matrícula universitaria en las ingenierías.Esta santafesina de 25 años no recuerda cuándo escuchó hablar de la bioingeniería por primera vez, sin embargo, tiene muy presente el día que fue a una Feria de Carreras a buscar directamente el stand y folletos de la FIUNER: "allí tuve oportunidad de hablar con un bioingeniero (?) y saber más o menos de qué se trataba. En ese momento me sorprendió un montón cómo podían entenderse con la máquina (?) La parte biológica la entendía porque había estudiado en un polimodal de ciencias naturales pero me faltaba mucho de la parte electrónica, de la parte de programación (?) me parecía super fascinante que alguien pudiera entender y arreglar una máquina porque yo nunca había hecho nada de eso", recordó la joven.El recorrido de Ángeles por la carrera no fue fácil pero resalta que lo fundamental es "hacer lo que te gusta y ponerle muchas garras al estudio"; "la verdad que la carrera es dura, incluso la gente piensa que para mí fue fácil porque me fue bien pero la verdad es que me costó muchísimo. Hubo veces que hasta me cuestioné porqué estaba ahí (...) pero lo cierto es que encontré un montón de cosas que me encantaban y cuando curse la primera programación fue como hacer un click (?) descubrí lo que me gustaba gracias a la bioingeniería".Ángeles ya tiene planes para el 2018, realizará un doctorado sobre neurociencias en el exterior: "Me admitieron en una Universidad de Santiago - Chile, así que el año que viene arranco allá", señaló la egresada de la FIUNER.La flamante bioingeniera admite que no sabía sobre la postulación al galardón de la Academia Nacional de Ingeniería, "cuando me avisaron me sorprendí y me puse muy contenta (?) es un empujoncito más a la motivación para seguir buscando lo que me gusta".Cabe destacar que Ángeles ya había obtenido un reconocimiento al mejor promedio por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNER y por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Santa Fe.El premio está orientado a distinguir anualmente, a los egresados sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se dictan en Universidades del país, sean nacionales, provinciales, públicas o privadas, reconocidas por el Estado Nacional.Los candidatos considerados para su adjudicación deben ser ingenieros egresados con un promedio de calificaciones de las asignaturas del plan de estudios de sus carreras, igual o superior a ocho puntos y que los hayan realizado como alumnos regulares en el número de años establecido como normal para la carrera que deberá tener como mínimo cinco años de duración.El galardón tiene por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia