Polémica por sugerencia para que choferes "encierren" a acosadores en colectivo

Hacer la denuncia

Un lamentable episodio fue dado a conocer ayer por Elonce.com, luego de que el pasado lunes por la tarde, una joven de 21 años de edad, fuera víctima de acoso sexual por parte de un sujeto, cuando viajaba en un colectivo de la Línea 4 que cubre el recorrido entre las ciudades de San Benito y Paraná. Cabe recordar que en este caso, luego de que pasajeros advirtieran la situación, el chofer detuvo la marcha de la unidad y le pidió al sujeto acosador que se bajara del colectivo.Al respecto,y agregó que en caso de que el colectivero no advierta la situación, algún pasajero debería solidarizarse con quien es víctima de acoso y dar a conocer al chofer lo que ocurre."En el caso de ayer, hubo una actitud solidaria que se debe felicitar, por parte de la otra joven pasajera que ayer, fue quien le comunicó al choferDesde la Subsecretaría de la Mujer, insisten en que los choferes cumplan con las sugerencias y denuncien a los acosadores. Siempre refiriéndose al caso que se dio a conocer este martes,. Además, es una forma de violencia que está bastante naturalizada por la sociedad", remarcó en diálogo con Elonce TV., pero en realidad, la campaña que inició el año pasado la Subsecretaría de la Mujer, tuvo que ver con hechos similares, donde una joven fue tocada en el colectivo y comenzó a gritar pero el acosador escapó."Esta campaña es importante para que empecemos a concientizarnos en que las mujeres tenemos el derecho a vivir libremente, y que no podemos estar pensando en estar en un colectivo y que nos pueden acosar o que nos digan algo o manosear., estamos actuando ante una emergencia porque en el caso de ayer, el sujeto se bajó del colectivo, subió a otra unidad y cometió nuevamente acoso, pero el otro chofer no hizo nada. Por eso, lamentablemente, son situaciones que debemos sortear, pero es la única forma que tenemos para defendernos y para que otras mujeres puedan viajar seguras", explicó la integrante de la Subsecretaría de la Mujer.Al referirse a casos de acoso callejero, Primo sostuvo que "no podemos esperar que pase lo peor, tenemos que detenerlo y la forma que tenemos ahora, para terminar con el acoso es esta: una sanción que tiene que ver con detener la situación de acoso, haciendo la denuncia en la policía y la Justicia decidirá la situación del acosador", afirmó la funcionaria municipal y recalcó "por eso necesitamos que se denuncie", finalizó.