Clausuran la tribuna donde se ubica la barrabrava de Patronato

El viernes Patronato volverá a jugar de local a las 19,15 frente a Olimpo de Bahía Blanca en un partido de "seis puntos" por el tema del descenso. Mientras se aguarda la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA por una aparente sanción del organismo rector del fútbol por las agresiones a niños en la tribuna durante el cotejo contra Unión, se conocieron distintas medidas para tratar de atacar a los violentos dentro y fuera del Grella.Por las imágenes en las que se observa al grupo de entre 30 a 40 personas ingresar violentamente a la tribuna de calle Ayacucho estarían los nombres y apellidos de las personas que directa o indirectamente estuvieron en las corridas. Y si bien hay algunos que no participaron de las agresiones, habrían sido identificados, lo queEl trámite no será muy difícil, la Policía de Paraná enviará los nombres a las autoridades del Consejo de Seguridad Deportiva en la Nación y allí serán cargados en la base de datos de las personas consideradas "violentos", por lo cual no podrían ingresar a ningún estadio del país.Otro punto que se va a aplicar el viernes en la cancha de Patronato, en el partido con Olimpo. Además, ya se está diagramando el operativo seguridad que no va a permitir el ingreso de banderas o elementos de percusión, y en especialque entrega la dirigencia a la barrabrava publica diarioLa causa judicial que llevan adelante los fiscales Cristián Giunta e Ignacio Aramberri avanzó con el dictado de las prisiones preventivas en la cárcel de Paraná de los 13 imputados por las lesiones, coacciones, robos calificados por la violación a la ley del Deporte y en la cual fueron víctimas integrantes de la delegación de Strobel como seis policías en la tarde del sábado 25 de noviembre.La investigación ahora avanzó al punto tal que personal de la Jefatura de Policía de Paraná y de la División Robos y Hurtos siguió analizando las imágenes de la agresión,Se estima que una vez que esté terminado el informe para la fiscalía, no sería descabellado pensar que los fiscales reclamen la detención de los nuevos acusados. Si esto es así, sería un hecho que también se reclame la prisión preventiva al igual que los primeros 13 detenidos por el término de 21 días en la cárcel de la capital entrerriana.