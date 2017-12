"Por iniciativa de algunas madres que otros años han colaborado en forma particular, nos decidimos a sumarnos a Once Por Todos. Este martes, que nos reunimos todos para ensayar el show que daremos en el cierre de las actividades, aportamos los elementos para la jornada solidaria", aseguró a Elonce TV, Brenda, profesora de patín artístico.



Colaboraron con ropa, calzado, productos de limpieza.



"Es bueno dar a los demás, a quienes no tienen tanto como nosotros; todos podemos colaborar", aseveró, respecto del mensaje que dieron a los niños participantes de las clases de patín, y que "abrieron su corazón a la solidaridad". Elonce.com