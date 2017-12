Patronato-Olimpo: "Queremos cortar con esta racha adversa"

Patronato recibe a Olimpo el viernes a partir de las 19.15 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la 12º fecha de la Superliga.Al respecto, Adrián Balboa, contó aque el equipo se prepara para jugar el partido "como una final" y consideró que la presión es mayor porque juegan de local. "Es como el encuentro ante Huracán, que no pudimos traer la victoria. Ahora tenemos que estar tranquilos y tratar de que el nerviosismo no nos afecte", dijo.Consideró que la clave es estar ordenados y tranquilos, ya que aseguró que "se trata de un rival directo al que se le puede ganar. Tienen bastante espacio en el medio y en las bandas". En ese sentido, remarcó que "el objetivo es salvarnos del descenso, por eso son muy importantes estos tres puntos y estamos ansiosos por conseguir la victoria".Expresó que en lo personal "es muy importante seguir estando entre los titulares, porque entreno para jugar"."No podemos ganar hace varios partidos y el DT está buscando cambios para ver si el equipo puede cambiar y conseguir la victoria", manifestó.Por su parte, Bruno Urribarri, expresó aque "venimos atravesando una racha bastante adversa. Nos recordamos que este es un partido visagra, se termina el primer semestre y tenemos toda esa responsabilidad de lograr un buen resultado porque no se nos da y porque es un rival directo en la lucha que tenemos".Además, dijo que, el próximo año, estos partidos "son los que vamos a estar agradeciendo si tenemos resultados o padeciéndolos si no se nos da. Está bueno que desde ahora vayamos sintiendo esa necesidad y volcarla a favor, que la presión sea un estímulo más que una carga".Si bien consideró que jugar de local podría ser beneficioso, indicó que "de local o visitante tenemos que tener la personalidad para jugarlos y ganarlos".Este viernes, Urribarri jugará de titular, en reemplazo de Lucas Márquez. "Llegué al equipo con muchas ganas, con mucha ilusión y ahora se me abre esta posibilidad. Puedo aportar el sacrificio, la entrega y la voluntad para afrontar este tipo de partidos que son importantes para nosotros.