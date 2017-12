El Centro Social San Agustín se suma a Once por Todos

Cristian Cárpena, responsable del Centro Social San Agustín, indicó a Elonce TV que el lugar será lugar de recepción. "Aportaremos nuestro granito de arena; creemos que con este trabajo podemos aportar a esta iniciativa", detalló.



"Los vecinos nos han contactado por redes sociales, por teléfono y personalmente, por lo que decidimos comenzar a recolectar donaciones dos días antes, es decir miércoles y jueves. Las estaremos recibiendo y acomodando para llevar el 8 de diciembre a Sala Mayo", expresó.



En el Centro Social San Agustín se realiza como actividad anual, apoyo escolar, escuelita de deportes, tejo para la tercera edad, cursos de capacitación.



Beneficiarios Once Por Todos 2017



-Hospital "San Roque" de Paraná



-Hospital "San Martín" de Paraná



-Hospital "Francisco Ramírez" de San José de Feliciano



-Hospital "9 de Julio" de La Paz



-Hospital "Santa Elena" de Santa Elena



-Hospital "Fidanza" de Diamante



-Hospital "San Miguel" de Bovril



-Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas



-ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná)

Las 10 escuelas



Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina). Elonce.com.



-Escuela Nº1 "Pérez Colman" (Complejo Escuela Hogar)



-Escuela Nº 96 "J. M. Estrada"



-Escuela Nº 207 "Evita" de San Benito



-Escuela Secundaria Nº3 "Mons. Dr. A Bazán y Bustos"



-Escuela nº 194 "Profesor Filiberto Reula"



-Escuela Nº99 "Tabaré"



-Escuela Nº 7 "Mariano Moreno"



-Escuela Nº204 "Libertad"



-Escuela Nº 195 "La Delfina"



-Escuela Nº 78 "J. C. Esparza"

Donaciones sugeridas:



Pañales: para bebés, niños, jóvenes y adultos



Elementos de higiene personal: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.



Productos de limpieza: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general



Alimentos: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.



Útiles escolares nuevos: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.



Juguetes: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos



Ropa para bebés: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos)



Ropa para niños: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo



Ropa para adultos: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins



Calzado: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).Elonce.com