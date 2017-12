Peluquera solidaria entregó donaciones para Once por Todos

Paraná El algodón de la empresa familiar Ejemplar llegará a hospitales y escuelas

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



Una estilista de Paraná decidió sumar su granito de arena para, ofreciendo un corte de pelo gratis, a cambio de una donación para la jornada solidaria que impulsaen beneficio de siete hospitales, diez escuelas, una ONG y los centros de salud del Corredor del Paraná y sus aldeas.A solo tres días de este 8 de diciembre, Lorena Poyanar hizo entrega de las donaciones colectadas. Se trató de diez cajas de alimentos y elementos de limpieza, además de otras diez bolsas de ropa.En la oportunidad, la peluquera se mostró "contenta y conforme" por la cantidad de donaciones recibidas. "A los clientes les gustó el lema de ayudar, todos estaban conformes de ayudar. Y yo feliz de lo que se ha logrado, porque es parte de mi trabajo, de lo que yo vivo", animó anteEn la oportunidad, Lorena invitó a otros peluqueros y comerciantes del barrio a que se sumen a la movida solidaria.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).