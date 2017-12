Joven víctima de acoso en el colectivo: "Me tiraba besos, se mordía los labios"

Ailén tiene 21 años y este lunes por la tarde fue víctima de acoso sexual por parte de un sujeto, cuando viajaba en un colectivo de la Línea 4 que va de San Benito a Paraná. Ante Elonce TV contó cómo fue el lamentable episodio que le tocó vivir y envió un mensaje a otras chicas que tengan que atravesar por una situación similar.



"Iba en el colectivo y en calle Almafuerte, subió un hombre que me llamó la atención porque no parecía normal, se sentó detrás de mí pero yo no me di cuenta... Empiezo a sentir un olor muy fuerte, a mugre, a transpiración, a alcohol. Cuando me di vuelta, me di cuenta que el hombre estaba muy cerca de mi espalda... empecé a preocuparme... se acercó más y ahí me hice para adelante", comentó a relatar la joven.



"No sabía si bajarme o no, porque iba a ser peor... Tenía tanto miedo en esa situación que no sabía qué hacer", confesó en comunicación telefónica con El Despertador.



"Me tiraba besos, pero yo lo podía ver, solo lo sentía", indicó la joven. "Las chicas que estaban detrás me comentaron lo que hacía, que se mordía los labios".



Según comentó, otras chicas que estaban sentadas a la par, y una pareja de jóvenes, quienes advirtieron la situación, dieron aviso al chofer. Éste sin dudarlo, obligó al acosador a descender del colectivo.



"El chofer fue hasta atrás y le preguntó `qué estás haciendo´, y él lo miró y le dijo que `nada´. Le pidió que se baje, porque él mandaba. `Bajáte por favor´", fueron las palabras del trabajador del volante.



"Después que el colectivero le gritó, se bajó del colectivo", rememoró la joven. "Cuando se bajó, empezó a gritar un montón de palabras feas y ahí terminó todo", acotó al respecto.



En la oportunidad, Ailén agradeció a las chicas que estaban sentadas a la par y a la pareja, quienes se pusieron de acuerdo para avisarle al chofer "porque yo no sabía qué hacer". Y también al colectivero. "Él siempre es muy amable... cuando corro el colectivo, me espera", retribuyó.



Sobre el acosador, la joven supo que tendría entre 50 y 60 años. "Después de ver las fotos, me han dicho que siempre está en 5 Esquinas pidiendo monedas, y por mensajes en las redes sociales, supe que subió a un cole de la Línea 22 y acosó a otras de las chicas", comentó. Para alertar a las chicas En la oportunidad, Ailén envió un mensaje de aliento a otras chicas que tengan que atravesar por una situación similar. "Que griten, que lo den a conocer, si les pasa en el colectivo, que le avisen al chofer para que cierren las puertas y llamen a la policía. Si les pasa en la calle, lo mismo, que no se queden calladas", arengó la joven.



"En el momento, yo no supe qué hacer porque me agarró un miedo. Las más perjudicadas somos las mujeres, es una situación horrible", lamentó. Elonce.com