El pañalómetro de la solidaridad llega a Paraná

Las empresas y comercios se siguen sumando a Once por Todos, extendiendo su mano solidaria para quienes más lo necesitan. Puma Energy , proveedor global de combustibles, con gran presencia en el continente, y encarando la expansión de su marca en Argentina, se suma a la jornada solidaria más importante de Paraná, "Once por Todos", para apoyar a hospitales, centros de salud y escuelas, en la cual esta compañía ya cuenta con una importante presencia a través de sus estaciones de servicio."Este próximo 8 de diciembre estaremos presentes con una donación de pañales para niños que los necesitan y facilitando nuestra estación de servicio de Paraná como centro de recepción de estas ayudas, teniendo en cuenta que nos interesa contribuir al bienestar de nuestros vecinos en Entre Ríos", afirmó Alejandro Stevenazzi, Responsable del Desarrollo de Puma Energy., se anunció que Puma colocará un tráiler en su estación de servicio de Almafuerte para recibir las donaciones de pañales que realice la gente, con lo cual tendrá la posibilidad de participar del sorteo de una moto de González Motos. Dicho tráiler se inaugurará con la donación de 17.000 pañales que hará la empresa. "Elegimos pañales porque es el artículo de más necesidad en los hospitales, y más en los hospitales para niños", remarcaron. Además habrá promotoras que estarán recibiendo las donaciones y entregando calcomanías a los colaboradores junto con folletos de Puma.El tráiler con pañales será parte de la tradicional caravana que todos los años recorre la ciudad hasta llegar a la Sala Mayo con toda la ayuda que se ha juntado a lo largo de la jornada y en los distintos centros de recepción de donaciones habilitados.El Grupo Trafigura, que tiene un acuerdo de licenciamiento con Puma Energy en Argentina, es líder en el mercado global de la industria de los commodities, y lanzó un programa de inversiones cercano a los 450 millones de dólares para abastecer de combustibles de la más alta calidad al país y al sur del continente, desde su nueva terminal de almacenamiento y distribución ubicada en Campana, a orillas del rio Paraná.Con el apoyo de Puma Energy, una inversión industrial del Grupo Trafigura, la empresa se une a Once por Todos para fortalecer sus vínculos con la comunidad de Paraná, donde ya está en funcionamiento una primera estación de servicio (Avenida Almafuerte y Zanni), y donde pronto se inaugurará un segundo servicio (Larramendi y Anacleto Medina).En toda la provincia de Entre Ríos, Puma Energy ya cuenta con 8 estaciones de servicio, y tiene en marcha un importante plan de expansión para continuar brindando a sus clientes lo más altos estándares de servicio y la mejor calidad en combustibles.