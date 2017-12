Buscan a cuatro jóvenes paranaenses que fueron testigos de un choque

"El domingo 3 de diciembre, mientras nos dirigíamos a Santa Fe por la ruta 168, frente al supermercado Wal-Mart fuimos embestidos por un Peugeot 206 que se dio a la fuga. Quienes vieron el accidente siguieron al desquiciado conductor, viendo que ingresó al barrio El Pozo", empieza relatando María Del Carmen Kranevitter. Según señala, el hombre abandonó el auto y se dio a la fuga corriendo.En ese marco, "Gendarmería nos guía hasta la comisaría de dicho barrio donde se niegan a tomarnos la denuncia por no haber heridos. Ni siquiera nos permitieron dejar asentada una exposición, ya que en ese momento había un vehículo abandonado que bien podría ser robado. No hicieron absolutamente nada. Sin mostrar el más mínimo interés", denuncia."Cuando regresamos a la zona donde el auto que nos embistió había sido abandonado, ya no estaba. El actuar de la Policía de Santa Fe fue vergonzoso, todo lo contrario a Gendarmería quién nos ayudó en la medida de sus posibilidades", insiste.Enseguida precisa: "El auto que nos chocó y se dio a la fuga es un Peugeot 206 gris patente FGL 337. Ya tenemos los datos del titular y tomaremos todas las medidas legales pertinentes".Agradece "profundamente a los cuatro chicos de Paraná que fueron testigos del accidente y pararon a auxiliarnos y a ayudarnos desinteresadamente". Y resalta: "Necesitamos contactarnos con los chicos que nos ayudaron, para brindarnos sus datos como testigos en los trámites que llevaremos adelante. No les hemos pedido el teléfono. Sabemos que son 4 jóvenes de Paraná que se transportaban en una camioneta BMW de color oscura", señala en La Otra Paraná. Y deja su contacto https://www.facebook.com/mariadelcarmen.kranevitter