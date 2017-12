La Asociación Bancaria donó útiles para escuelas beneficiarias de Once por Todos

Paraná Festival de Rock Solidario colectará donaciones para Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



Las manos solidarias se siguen abriendo y colaborando con Once por Todos, la jornada solidaria que este año tendrá a hospitales y escuelas como beneficiarios.Héctor Torrilla, secretario administrativo de la entidad, señaló que "es nuestra humilde colaboración. Queremos sumarnos a algo tan importante como es Once por Todos y siempre vamos a estar presentes".Respecto a la importancia de colaborar, manifestó que "es una idiosincrasia de Bancaria de colaborar con todas las ONG y organizaciones intermedias, muchas veces lo hacemos desde el anonimato y lo vamos a seguir haciendo. Sin dudas la solidaridad es lo que va a salvar al ser humano y esencialmente cuando lo hacemos para nuestra gente".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).