Festival de Rock Solidario colectará donaciones para Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:

Se realizará un Festival de Rock Solidario este viernes 8 de diciembre en Plaza Mujeres Entrerrianas (ex hipódromo) de 10 a 22hs. El evento también recibirá donaciones, hasta las 17, para la jornada solidaria de"Habrá distintas bandas de rock de Paraná, quizás algunos sean nuestros mismos vecinos, a los que hemos visto formarse desde abajo, tocando la guitarra en las esquinas", animó Sergio, uno de los organizadores.Según comentó, quienes se acerquen a disfrutar del espectáculo, se encontrarán con "muchas ganas y pasión porque la gente del rock también puede ayudar".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).