"Mi primer ropero solidario": Tres experiencias que acompañará Once por Todos

La 13º jornada solidaria que impulsacada 8 de diciembre en beneficio de los voluntariados de siete hospitales de la provincia y ONGs, este año amplía el abanico solidario a través de la sumatoria de 11 escuelas, las que gracias a Once por Todos, podrán conformar su "primer ropero solidario".Todo niño sueña en el inicio del ciclo lectivo con tener algún elemento nuevo en su mochila. La cartuchera, el cuaderno, el lápiz o la goma de borrar, encienden cada año la mecha del entusiasmo para arrancar esa nueva etapa que significa el avance de grado. Y este año, Once por Todos busca colaborar con ese incentivo para que muchos niños comiencen las clases en 2018 con más optimismo y ganas de progreso.Las docentes María Elena Monzón y Sonia Eberle de la Escuela Nº99 "Tabaré" contaron al programa A media mañana que se emite por Elonce TV sobre el trabajo solidario que realizan en la comunidad educativa.

Por la Escuela Nº 195 "La Delfina", las docentes Norma Muler y Carolina Bravo, comentaron la labor que llevan a cabo y cómo continuarán con la tarea solidaria después del 8 de diciembre.

En tanto, Isabel Gianello y Miguel Belz de la escuela "Bazán y Bustos", también contaron su experiencia.

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).