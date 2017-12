Sergio Torres estará en Once por Todos: Los artistas solidarios que se suman

Los artistas solidarios

Once por Todos es una iniciativa solidaria que surgió hace 13 años, con el propósito de paliar la situación de los Voluntariados de los hospitales de la ciudad de Paraná. La idea fue impulsada por Elonce TV y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y en la actualidad, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Cada 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná, son once horas de transmisión televisiva y una gran cantidad de artistas, músicos y espectáculos que se presentan en el escenario, la propuesta es ayudar a los nosocomios de la ciudad y otras localidades.Muchos artistas se suman como cada año a Once por Todos para colaborar solidariamente con sus actuaciones y animar la jornada organizada por Elonce TV.De esta manera, algunos de los espectáculos que se le ponen ritmo al Día de la solidaridad y mientras las personas llegan al Puerto Nuevo con sus donaciones, serán:María Cuevas, Show de Gimnasia Aeróbica Deportiva, La Piña Evolution, Batería NN, Zumba Paraná, Banda Infanto Juvenil, Revolution Dance, Instituto coreográfico de Danzas Españolas, Sabés que Si, Lore G y Los hombres de cumbia, "Campo Verde" Ballet de danzas alemanes (Aldea Brasilera), Pegó en el Palo, Copelo Bustamante y La Variete, "Edgardo Zamora" Cuerpo de baile, Presagios de mi tierra, Show de malambo, División X, DJ Pachi, Palmae y Los Navarro con su show de acrobacias en motos.Otros artistas solidarios que se suman al Once por Todos 2017 son Los Príncipes, Karamelo Santo, y Sergio Torres. Además, como cada año, también estarán las comparsas distintivas de la costa del Paraná.Nuevamente, una delegación del Carnaval de Santa Elena y otra del Carnaval Hasenkamp desplegarán todo el ritmo de sus potentes batucadas en la zona de Puerto Nuevo para acompañar la jornada solidaria. Pasistas, bailarines y batucadas mostrarán todo el colorido y la belleza ante las cámaras de Elonce TV para convertir la jornada en una fiesta de la solidaridad.También habrá un espacio para los chicos con entretenimientos, payasos y los mejores juegos que llevará Saltimbanquis: "Taller de juego artístico", a cargo de Verónica Spahn y Leandro Bogado.