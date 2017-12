Rescataron un lagarto overo que fue atropellado en el centro de Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

Inspectores de la Dirección General de Recursos Naturales continuamente realizan operativos que permiten recuperar animales de la fauna silvestres para poder ser reinsertados en su hábitat natural o llevados a refugios para su recuperación, en caso de no estar en buenas condiciones de salud.



Recientemente, se consiguió la entrega voluntaria de un cachorro de zorro en la localidad de Galarza, luego que su madre fuera cazada. El ejemplar tenía sólo un mes y medio de vida y ante la situación de no poder defenderse solo ni poder alimentarse por su cuenta, fue trasladado a la Fundación Tekove Mymba de la localidad de Colón, donde se le brindan los cuidados necesarios hasta que llegue el momento de poder ser reinsertado en su hábitat natural.



Por otro lado, por una denuncia recibida, se rescató un lagarto overo que insólitamente se encontraba deambulando por el centro de la ciudad de Paraná y que lamentablemente había sido atropellado por un vehículo. Producto del accidente presentaba una fractura expuesta en un miembro posterior, con pulverización del hueso, lo que obligó a la intervención quirúrgica y amputación del mismo. Una vez recuperado de la cirugía fue trasladado al Parque General San Martín, encontrándose en un excelente estado de salud. Posteriormente, será trasladado a la Fundación Tekove Mymba para su recuperación definitiva, brindándosele un ambiente acorde a la especie, ante la imposibilidad de ser liberado.



Por su parte, el director General de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, expresó que "es muy importante tomar conciencia acerca de lo establecido en las normativas vigentes para la protección y bienestar de los animales de la fauna silvestre. Seguramente este lagarto había sido tenido como mascota y se escapó, con lamentables consecuencias. Desgraciadamente no se pudo localizar al responsable para aplicarle las sanciones correspondientes. Si bien el animal se encuentra en excelente estado, por las lesiones recibidas no podrá ser liberado, como consecuencia de la irresponsabilidad de las personas".



También, recordó que desde el organismo "se trabaja hace tiempo para desalentar el mascotismo de especies silvestres, sobre todo en los chicos, tanto en escuelas como en otros ámbitos, públicos o privados, para que la población conozca acerca de las disposiciones establecidas, a nivel provincial y nacional, para el cuidado y protección de los animales autóctonos de la provincia".