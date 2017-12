Predio del ex hipódromo: De la caída del Jockey Club al anuncio de expropiación

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, anunció la semana pasada la intención de expropiar el predio del ex hipódromo donde había un proyecto, en su momento, de emplazar un centro comercial. El jefe comunal indicó que como el grupo empresario comunicó que no hará la inversión "se iniciará un proceso para recuperar ese espacio verde para la ciudad".Se prevé que la iniciativa, que será enviada por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, cuente con el aval de gran parte del arco político local, dado que ya han existido proyectos al respecto de otros sectores políticos., en el predio ubicado entre la calle homónima, Gervasio Artigas y Salvador Maciá. Entre otros presidentes, condujeron al Jockey Club Paraná Luis F. Etchevehere, Francisco Medus, Francisco Bertozzi, Arturo J. Etchevehere, Horacio Pianello y César Luis Corte, por nombrar algunos de los apellidos de las familias más tradicionales.La institución fue un centro de referencia social ineludible, durante el siglo XX. Y registró visitas históricas, como las del gran deportista Irineo Leguisamo o de Carlos Gardel, en octubre de 1933.. Fue como consecuencia de una actividad que dejó de ser rentable, y de que no supo aggiornarse a los tiempos.En aquellos años sufrió su primera mutilación. Ya con síntomas de crisis,, para oxigenar las ya deterioradas arcas del Jockey Club.Comenzaron a profundizarse los problemas financieros, laborales, y se acumularon deudas con el fisco nacional, y con los estados provincial y municipal.Frente a esa ola de rumores de una posible venta del predio,, para preservar el edificio y palco oficial, tribuna popular, boleterías, caballerizas y portones de rejas de ingreso, además de las especies arbóreas de Artigas. Y de Interés Público, con el fin de preservar su valor ambiental, urbanístico y arquitectónico.Por entonces, el viejo reducto históricamente exclusivo de hombres, ya había sumado presencia femenina, con la práctica del hockey en su interior.Las deudas acumuladas con los organismos fiscales, y la imposibilidad de hacer frente al pago de indemnizaciones o juicios laborales, derivaron en el, allá por. La suma adeudada era irrisoria, en comparación con, en un escenario económico que exhibía un dólar cerca de los 3 pesos. Y la mayor parte de las acreencias eran del Estado, en sus distintos niveles.La Justicia pasó a disponer de sus bienes. Y así siguió funcionando el Jockey, durante varios años, reseña una artículo publicado por el periodista Daniel Caraffini enEntre otras cosas, se acordó que hasta tanto no esté finalizada la nueva pista en Oro Verde -lugar donde sería relocalizado el hipódromo Almafuerte-no se iba a tocar el predio histórico. A la vista, eso tampoco fue cumplido. El 28 de diciembre de ese año se colocó la placa de lo que nueve años después, todavía no es: el hipódromo de Oro Verde.A tono con los pedidos empresariales, se cambiaron los permisos de usos en la zona. Por ordenanza, sin participación pública, se decidió la viabilidad de hacer un shopping, en el centro del sistema nervioso central urbano.. Obrablack, con la monta de Ángel Raúl García, se alzó con el último Premio San Miguel. Ese día se disputaron 13 carreras.. La habilitación para circular por esas nuevas arterias -designadas en los últimos años con los nombres de José María Cocuzza, Susana Acevedo, José Lambarri, Carmen Salvay de Germano, Héctor Pajarito Fernández o Marta Casaschi- recién se concretó en 2014.Esa apertura, y fundamentalmenteLa apropiación por parte de los vecinos se constituyó en un proceso contundente, elocuente e irreversible de una toma de decisión colectiva sobre el destino del lugar.En tanto, el sector ubicado debajo de la vieja tribuna, propiedad de lo que queda del Jockey Club, fue cedido en 2015 en comodato, por tres años a la Municipalidad de Paraná. Durante la anterior gestión, se pretendió darle uso como centro cultural; la actual administración municipal tenía como idea habilitar allí una dependencia de la Secretaría de Deportes: el riesgo serio edilicio y una inversión millonaria para garantizar la seguridad de su estructura, dejó tal propuesta en suspenso. No se pueden invertir 3 o 4 millones de pesos en algo que no es tuyo, o que por los escasos años de vigencia del convenio, no se iban a poder recuperar; por esa negociación no saldada, no se encararon trabajos de refacción.