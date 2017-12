El 8 de diciembre, el Club Tiro Federal recibirá donaciones para Once por Todos

La disciplina de tiro deportivo

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas



"Queremos acercar nuestro deporte olímpico a la ciudadanía, y de esta manera nos sumaremos colaborando en Once por Todos, que es una iniciativa importante para la zona. Aportamos nuestro `granito de arena`, en lo que sabemos hacer, que es la práctica de tiro deportivo", afirmaron a, desde la entidad.Abrirán sus puertas desde las 9, "tanto para socios y usuarios que quieran colaborar. Recibiremos donaciones y nos sumaremos a la jornada solidaria"."Nuestro club es idóneo para la práctica deportiva de tiro, recibimos a los legítimos usuarios con sus correspondientes acreditaciones, el arma; los instructores de tiro que están en este lugar, están preparados para que aquellas personas que deseen incursionar en la actividad, puedan hacerlo", pusieron relevancia.Dejaron en claro que las acreditaciones "no tienen que estar vencidas y las armas deben contar con las acreditaciones correspondientes. Un comisario de tiro los guiará en cada práctica.Donaciones sugeridas:Pañales: para bebés, niños, jóvenes y adultosElementos de higiene personal: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.Productos de limpieza: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en generalAlimentos: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.Útiles escolares nuevos: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.Juguetes: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticosRopa para bebés: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos)Ropa para niños: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigoRopa para adultos: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y jogginsCalzado: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones). Elonce.com.