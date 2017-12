Habrá un show gastronómico y venta de asado con cuero en Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



Una nueva edición de Once por Todos ya está en marcha y cada día nuevas manos solidarias se suman a esta jornada especial que tiene como fin ayudar a quien más lo necesita.En este caso, un grupo de asadores de la localidad de Viale, encabezados por Lisandro "Chano" María se apostarán desde las cinco de la mañana del 8 de diciembre en la Plaza de las Colectividades para asar unos 1500 kilos de animales vivos, de los cuales quedarán para la venta unos 300 kilos de carne.María.Sobre la labor que realizarán el próximo 8 de diciembre en la zona de la Sala Mayo, indicó que "vamos a arrancar a las 5 de la mañana para que la gente al mediodía ya pueda comprar y además vamos a estar haciendo un asado con cuero a la estaca, que lleva entre 10 y 12 horas, y la idea es que esté listo para la tarde ? noche. La gente va a tener la posibilidad de comprar la carne y también vamos a dar unas clases de cocina".al mediodía, tomaremos un vino mientras comemos el asado y después volveremos al mate para seguir hasta la noche".Ese día "se asarán unos 1500 kilos de animales vivos, los cuales tienen un rendimiento de unos 300 kilos de carne ya listos para vender y saborear. Lo que se recaude será donado a las instituciones beneficiarias de Once por Todos".Finalmente, "Chano" María afirmó que "ayudar es una bendición de Dios, es una de las cosas más lindas de la vida. Cuando uno da una mano te vuelven 100, siempre y sobre todo cuando uno lo hace desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, entonces es uno de los momentos de mayor felicidad que tiene el ser humano. Es una gratitud tener la posibilidad de dar".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).