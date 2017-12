Comercio solidario: Supermercado Fontana se suma a Once por Todos

Paraná Este domingo se podrá colaborar con Once por Todos en la Feria Periurbana

Paraná González Motos nuevamente dona una moto para sortear en Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 11 escuelas

Donaciones sugeridas:

A una semana de una nueva edición de la jornada solidariaque impulsaen beneficio de hospitales, ONGs y escuelas, cada vez son más las instituciones, comercios y empresas que dicen sí a la convocatoria para ayudar.Tal es el caso de Supermercado Fontana, desde donde aportarán bolsones con alimentos no perecederos de primeras marcas y productos de limpieza."Son elementos de primera necesidad para la gente que lo necesite", argumentó Andrés Fontana antedesde el supermercado de calle Churruarín 1932.En la oportunidad, el comerciante argumentó porqué decidieron sumarse a. "Por todo lo que nos ha brindado la gente, tratamos de devolverlo de esa forma, ese es nuestro lema. En todos los eventos solidarios que podamos participar o algunos parecidos, lo vamos a hacer, porque para lo que necesiten, vamos a estar", reafirmó Fontana.También instó a otros comerciantes de la ciudad a sumarse a la movida solidaria.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina).: para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).