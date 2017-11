José encontró un hogar: "Estoy contento", dijo

Hace un tiempo, José, el hombre que caminaba las calles de la ciudad junto a su madre, Anita, estuvo internado en el Hospital San Martín. Sufrió algunos problemas de salud y entró en un estado de depresión luego de que la mujer muriera.Luego, fue dado de alta y volvió a estar en situación de calle, en la búsqueda de un lugar para vivir. Ahora el hombre está mejor: fue albergado en el hogar "Recordando"."Vine hace unas noches, me trajeron. Yo si seguía así iba a terminar igual que mi mamá. Quiero agradecer a las dos personas que me ayudaron. Me dan jugo, me hacen té, todo. Estoy contento", contó en diálogo conRelató que se levanta temprano y le gusta salir a hacer mandados, tender la cama o barrer. "Este jueves salí por la mañana a la calle y después volví. Ahora ya sé que es peligroso", dijo. Manifestó su deseo de quedarse en ese lugar porque asegura que "mi casa parece un desierto porque cuando entro yo parece que mi mamá está ahí y no está. Yo la extraño".