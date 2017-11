Ruta 168: Comenzarán trabajos nocturnos para apurar la repavimentación

Esta mañana, el intendente de Santa Fe, José Corral mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de Vialidad Nacional, en el Palacio Municipal, con el objetivo de coordinar y planificar la ejecución de trabajos nocturnos de repavimentación en la Ruta Nacional 168.Se trata de la obra con concreto asfáltico y hormigón armado que se está llevando a cabo sobre el corredor en el tramo comprendido entre los accesos a Santa Fe y el Túnel Subfluvial. Con una inversión de $ 51.818.226,52, el proyecto es financiado por la Nación y ejecutado por Luis Losi SA, firma adjudicataria de la licitación pública."Hemos conseguido que a partir de hoy los trabajos de repavimentación de la ruta 168 y el puente Oroño se realicen de noche, y también los fines de semana. Se va a trabajar todos los días, incluyendo sábado y domingo", anunció tras la reunión el intendente José Corral, y completó: "Los trabajos se van a realizar entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Esto quiere decir que vamos a ocupar las horas del día en que tenemos menos demanda de tránsito". Cabe señalar que en el caso del domingo, las tareas comenzarán a partir de las 22.Del encuentro, que tuvo lugar en la sala de reuniones de Intendencia, participaron el Jefe del 7º Distrito de Vialidad Nacional, Lisandro Peresutti; los secretarios de Obras Públicas y de Control del Municipio, Ricardo Alcaráz y Ramiro Dall'Aglio respectivamente, así como representantes de la empresa que lleva adelante los trabajos, entre otras autoridades y funcionarios."Los trabajos nocturnos comprenden las tareas de concreto asfáltico, no así de bacheo de hormigón, por lo cual el hecho de comenzar a trabajar de noche no significa que de día no sigamos trabajando", dijo el jefe de Vialidad Nacional en Santa Fe.Cabe recordar que los trabajos que se están concretando prevén la repavimentación de la calzada con concreto asfáltico, del viaducto Oroño, como así también los tramos de ingreso y egreso, y de los puentes o aliviadores. Asimismo, incluyen tareas de bacheo de hormigón de ambas manos, desde la altura de la Fuente de la Cordialidad, hasta el kilómetro 17 aproximadamente. En su totalidad, la obra demandará un plazo de unos 10 meses, y el tiempo de trabajo previsto para el sector comprendido entre el Puente Oroño y la altura del Parque Tecnológico-Conicet es de 4 meses.Por su parte, el jefe de Distrito de Vialidad Nacional, Lisandro Peresutti, explicó que partir de los inconvenientes y "luego de muchas charlas entre el Municipio, Vialidad y la Empresa, pudimos acordar trabajar de noche, ya que esto no solo implica la gente que trabaja en el sector, sino también una logística y una planta de asfáltica trabajando de noche, con lo cual había que coordinar muchas aristas. Es por esto que tuvimos este tiempo tratando de coordinar este acuerdo y finalmente, esta noche vamos a estar arrancando", afirmó.Asimismo, señaló que los trabajos nocturnos se extenderán por dos semanas, trabajando incluso sábado y domingo. "Los trabajos nocturnos comprenden las tareas de concreto asfáltico, no así de bacheo de hormigón, por lo cual el hecho de comenzar a trabajar de noche no significa que de día no sigamos trabajando". Con un plazo total de obra de 10 meses, "el fuerte va a estar hasta marzo, luego van a seguir trabajos de mantenimiento como el cambio de baranda, señalización horizontal y el mantenimiento en sí", señaló.En este marco el funcionario detalló que paralelamente se continuará con las tareas de bacheo de hormigón durante el día. "En el carril que va de Santa Fe a Paraná se va seguir trabajando en losa de hormigón, donde necesitamos sí o sí del mes, los 28 días, para que fragüe el hormigón. Estamos trabajando actualmente en el carril lento y luego vamos a pasar al carril rápido en el mismo sentido. En el mes de enero estaríamos invirtiendo en el sentido hacia Santa Fe, primero carril lento y luego el rápido".