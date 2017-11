Once por Todos 2017: se realizó reunión con voluntariados de hospitales

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Qué donar al San Martín

Hospital Fidanza: "la comunidad se suma con sus manos llenas y solidarias"



Grandes expectativas del Hospital de La Paz



Lo que se puede donar (sugerencias)



En el marco de la 13º edición de, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de seis localidades entrerrianas, este miércoles se realizó la reunión con integrantes de voluntariados y cooperadoras de nosocomios beneficiarios.dialogó conque desde el Hospital San Martín, destacó que "desde el principio de la jornada solidaria, somos beneficiarios"."Antes de Once por Todos, era el personal quien colaboraba con la gente que asistía al nosocomio; ya con esta iniciativa solidaria, con pequeñas, que son grandes cosas para los pacientes, ayudamos al que más necesita, todos los días", aseguró.Desde el voluntariado del nosocomio piden colaborar preferentemente con elementos de higiene personal, como máquinas de afeitar, jabón, shampoo, además de toallas y ropa"."Colaborar es una satisfacción enorme, que se lleva en el alma, porque ayudar hace bien", aseguró.Las integrantes de la Cooperadora del Hospital Fidanza, mencionaron que "desde hace muchos años que venimos siendo beneficiarios, aunque como grupo es la primera vez que nos vamos a sumar. Se ha trabajado el hospital, en otras oportunidades, cuando ha estado el padre Barón. Para nosotros será un experiencia muy linda participar"."Cada día se suma más gente a la cooperadora, y es lo que necesitamos. Hacemos eco de esta oportunidad que tenemos y la gente nos apoya en todas las actividades. Todos, en cada una de las iniciativas que emprendemos, se suman con sus manos llenas y solidarias", afirmaron.El nosocomio cuenta con cien pacientes, todos adultos, por lo que es "sumamente necesario colaborar con pañales, elementos de higiene personal y de limpieza".Desde el, indicaron que esperan "con mucha expectativa y ansiedad", la jornada del 8 de diciembre, "ya que creo que superará enormemente lo de la edición 2016", dijo uno de los voluntarios."Fue muy importante la jornada del año pasado. Todo el año seguimos trabajando. Hay un voluntariado que ordena y entrega a los pacientes los elementos que llegan de Once por Todos".Necesitan elementos de higiene personal, de limpieza, sábanas, toallas.Escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina)