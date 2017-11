Once por Todos: Niños y niñas que juegan al Hockey en Rowing juntaron donaciones

Se realizó este miércoles el cierre de ciclo deportivo de Hockey del Rowing. Participaron niños y niñas de las categorías infantiles: sub 6, sub 8 y sub 10. La actividad se llevó a cabo en Tortuguitas.Una de las profesoras, explicó aque "hicimos estaciones, juegos recreativos que no tienen que ver mucho con el hockey en sí. Son juegos de puntería, lanzamiento, tiros al arco y pinturitas".No solo participaron las pequeños jugadoras, sino que también se sumaron familiares. "Todos los años crecen los infantiles del club, queremos que sigan creciendo y estamos felices por eso. Tratamos de que los chicos pasen muchas horas en el club, no tanto en la computadora o con los celulares", contó.Además, aprovechando la ocasión, quisieron poner en práctica la solidaridad y juntaron donaciones para Once por Todos. "Todas dijeron que sí, trajeron todo lo que pudieron, les encanta ayudar", explicó.En tanto, contó que "a la solidaridad la trabajamos en las prácticas. El hecho de ayudar al compañero es muy común, como así también juntar entre todos los elementos de trabajo. Cuando viene un compañerito nuevo lo ayudamos con este deporte. Les dijimos que una manera de ayudar era trayendo todo lo que no estaban utilizando porque puede servirle a otra persona".