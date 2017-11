Presentaron el Seven de la República a disputarse en El Plumazo y Tortuguita

Foto 1/3 Foto 2/3 José Carlos Cuestas Foto 3/3 Carlos Cubasso

El 34ª Seven de la República fue lanzado este miércoles por la mañana en Paraná, en una conferencia de prensa llevada a cabo en un hotel ubicado en el parque General Urquiza. La reunión fue encabezada por el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, José Carlos Cuestas; y por el vicepresidente Carlos Cubasso; el subsecretario de Deportes de Paraná, Atilio Carboni: y el subsecretario de Deporte Social y Federado provincial Adrián Perotti.



También se encontraban el director de Deporte Federado local y exrugbier, Marcelo Faggi; el actual entrenador del seleccionado argentino de rugby Los Pumas, Emiliano Bergamaschi; la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot; y el head coach del seleccionado de Seven de la UER, José Raiteri.



"Es un prestigio enorme para la UER volver a contar con el Seven de la República en Paraná. Seremos el escenario donde se define el calendario deportivo del rugby argentino, con lo cual, no solamente lo deportivo es lo más sobresaliente, sino que lo turístico y social, también", señaló Cuestas.



Agregó también que "la actividad dará comienzo el jueves 7 a la tarde, porque a las 20 realizaremos la inauguración de la nueva sede de la UER y luego ya vendrá la tradicional recepción en el Club Tilcara. A modo de adelanto quiero destacar que así como esta será la 34 edición masculino, la 2ª del Femenino, el año que viene, habrá seven juvenil masculino".



En tanto Carbonari, sostuvo que "venimos en nombre del intendente Sergio Varisco a dar todo nuestro respaldo al Seven de la República. No solamente desde el apoyo económico, sino también desde el político. Con la UER tenemos una excelente relación y no nos olvidamos que hace dos años cuando asumimos, lo primero que tuvimos que afrontar fue este evento que excede lo deportivo".



"Sabemos el valor turístico y deportivo que tiene el Seven de la República, por ello el gobernador Bodert siempre lo ha estado apoyando. Ratificamos siempre nuestro compromiso, ya que es una marca registrada de la provincia de Entre Ríos y de los paranaensses. Esperemos que todos lo podamos disfrutar y que en lo deportivo nos vaya bien", comentó Peretti.



El vicepresidente del ente rector del rugby entrerriano, consideró que "el Seven dará comienzo el viernes 8 de diciembre, pero habrá otro tipos de actividades. Ese mismo día habrá una conferencia sobre Juego Limpio y deporte contra el doping, la cual se llevará a cabo en El Plumazo y estará a cargo de Emiliano Bergamaschi y el doctor Marcelo Sacco".



"El jueves habrá una reunión general de mánagers obligatoria; el viernes, será el turno de la tradicional reunión de presidente y el sábado, a las 9, el cónclave que tiene como protagonistas a los miembros del concejo directivo de la UAR", señaló Cubasso.



Más detalles

En lo estrictamente deportivo, la Zona Campeonato de la rama masculina estará conformado por cuatro grupos: Zona 1: Cuyo, Salta, Nordeste y Misiones; Zona 2: Buenos Aires, Mar del Plata, Lagos del Sur y Tierra del Fuego; Zona 3: Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Sur; Zona 4: Córdoba, Tucumán, San Juan y Santiago del Estero.

En la Zona Ascenso, el grupo 5, estará integrado por Chubut, Formosa, Andina, San Luis y Uruguay, mientras que en el grupo 6, lo harán Oeste de Buenos Aires, Jujuy, Alto Valle, Austral y Paraguay.

En relación al Seven Femenino, la Zona 7, la componen URBA, Santiago y Salta; Zona 8, Córdoba, Alto Valle y Formosa; Zona 9, Tucumán, Entre Ríos y Nordeste; Zona 10, Santa Fe, Misiones y Andina.